Seit neuestem macht hierzulande ein Begriff die Runde, der Sorgenfalten in die Gesichter von Investoren und Anlegern schlägt: Die KI-Angst. Während anfänglich noch von einer Blase bei den hoch bewerteten "magischen" Tech-Werten die Rede war, verbunden mit der Sorge, sie könnte platzen, herrscht jetzt bereits nackte Angst, wenn wir den vielen Medienberichten Glauben schenken wollen, auch wenn derzeit viele vom Iran-Krieg überlagert werden. Wir stellen die Kolumne der Börse München / Gettex vor… Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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