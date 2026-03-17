In Deutschland bekommen Startup-Gründerinnen nur ein Prozent des Risikokapitals. Vor allem Tech-Startups ziehen große Deals an - und sind oft männlich dominiert. Obwohl es zuletzt wieder mehr Risikokapital für Gründer:innen gab, können Frauen in der Startup-Szene davon nicht profitieren. Denn Gründerinnen bekommen in Deutschland immer noch deutlich weniger Anschubfinanzierung als ihre männlichen Pendants, wie eine Auswertung von EY-Parthenon zeigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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