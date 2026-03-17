DJ Daimler Truck erhält Auftrag für 75 elektrische Actros aus den Niederlanden
DOW JONES--Daimler Truck hat einen weiteren Auftrag für 75 eActros 600 aus den Niederlanden erhalten. Der Logistikdienstleister Simon Loos hat diese Lkw bei Mercedes-Benz Trucks bestellt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit wachse die Zahl der E-Lkw in der Flotte bei Simon Loos auf insgesamt 210 Fahrzeuge. Die erste Bestellung über 75 eActros 600 im Herbst 2024 habe sämtliche Erwartungen erfüllt, so Wim Roks, Fuhrparkmanager bei Simon Loos, laut Mitteilung.
Finanzielle Angaben zu der Order machten die Unternehmen nicht.
March 17, 2026 09:48 ET (13:48 GMT)
