Die Einführung der neuen "Sauce AI for Test Authoring" zielt auf den arbeitsintensivsten Teil der 22 % der IT-Budgets ab, die für die Qualitätssicherung aufgewendet werden, indem sie die Entwicklungsteams dazu bringt, von der Erstellung von Testfällen zur Definition von Geschäftsabsichten überzugehen, die die Plattform autonom in sich selbst verbessernde Testsuiten umwandelt.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 17. März 2026 / Sauce Labs Inc., die weltweit größte Plattform für Testautomatisierung über den gesamten Lebenszyklus, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von "Sauce AI for Test Authoring" bekannt, einem KI-Agenten, der Geschäftsabsichten in framework-unabhängige, ausführbare Testsuiten übersetzt, die sofort auf den virtuellen und realen Geräte-Clouds von Sauce Labs ausgeführt werden können.

Diese Einführung bringt ein neues Paradigma für DevOps: Intent-Driven Testing, das darauf ausgelegt ist, die "Velocity- und Qualitätslücke" zu überbrücken - die wachsende Kluft zwischen der Geschwindigkeit, mit der KI Code generiert, und der Langsamkeit, mit der Teams diesen auf Unternehmensniveau validieren können.

Die Erstellung hochwertiger Tests ist einer der hartnäckigsten Engpässe in der Softwareentwicklung. Entwickler verbringen mehr als 30 % ihrer Zeit mit dem Schreiben und der Pflege von Testsuiten, während nicht-technische Teammitglieder, Business-Analysten, Produktmanager und manuelle QA-Tester mit fundiertem Fachwissen aufgrund der erforderlichen Programmierkenntnisse vollständig von der Automatisierung ausgeschlossen bleiben.

Transformation der 1-Billionen-Dollar-Ausgaben für Qualitätssicherung und Engineering

Heute wenden Fortune-2000-Unternehmen 22 % bis 25 % ihres gesamten IT-Budgets für Qualitätssicherung und Entwicklung auf, was insgesamt jährlichen Gesamtausgaben von über 1 Billion Dollar in der globalen Unternehmens-IT entspricht. Da diese Unternehmen GenAI einsetzen, um Code mit bis zu zehnmal höherer Geschwindigkeit als bisher auszuliefern, stehen sie vor mehreren zentralen Herausforderungen:

Geschwindigkeit der Testerstellung und Qualitätssicherung: 89 % der CIOs geben an, dass die "Geschwindigkeit der Testerstellung" derzeit das größte Hindernis für eine KI-gesteuerte Bereitstellung darstellt

Das Abdeckungsdefizit: Die automatisierte Testabdeckung für komplexe Abläufe stagniert in der Regel bei unter 35 %

Die Wartungsfalle: Teams verbringen 40 % ihrer Arbeitszeit damit, "unzuverlässige" Tests zu beheben oder alte Skripte zu warten

"KI kann in wenigen Minuten Millionen von Codezeilen generieren", sagte Dr. Prince Kohli, CEO von Sauce Labs. "Die Frage für Unternehmen lautet: Können Sie diesen Code verifizieren und ihm Ihr Geschäft anvertrauen? Wir lösen dieses Problem - dauerhaft."

Neugestaltung für das KI-Zeitalter: Intent-Driven Testing

Heute erfindet Sauce Labs die Zukunft der Testautomatisierung neu - mit Intent-Driven Testing, das instabile, handcodierte Testskripte durch autonome, sich selbst verbessernde Testsuiten und Validierungen ersetzt.

Sauce AI for Test Authoring erfasst automatisch das beabsichtigte Anwendungsverhalten, indem es den Anwendungsworkflow scannt oder von Produktmanagern verfasste Spezifikationen bzw. Entwürfe aus Tools wie Figma interpretiert. Darüber hinaus ermöglicht es Ingenieuren, Anwendungsentwicklern und Produktmanagern, das Anwendungsverhalten in natürlicher Sprache zu beschreiben. Die Plattform generiert dann autonom vollständige, ausführbare Testsuiten für Web, Android und iOS, mit der Option, diese in der Sauce Labs Test Cloud auszuführen, und berichtet automatisch die Ergebnisse, einschließlich Erkenntnissen darüber, wo angesetzt werden sollte und welche Fehler zu beheben sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Über 90 % schnellere automatisierte Testfallgenerierung: Erstellung von Tests in Echtzeit auf Basis von Produktspezifikationen.

Robuste, stabile Testskripte: Framework-unabhängige Tests, die sich an Änderungen in der Anwendung anpassen, mit deutlich weniger unvorhersehbaren Fehlern und geringerem Wartungsaufwand.

Über 99 % automatische Abdeckung: Beseitigung von "blind spots" in der User Journey.

Integrierte Überprüfung und Bearbeitung: Gewährleistung menschlicher Aufsicht und Kontrolle über KI-generierte Tests, sodass Teams die Zuverlässigkeit validieren, verfeinern und aufrechterhalten können.

Autonomer Lernzyklus: Kontinuierliches Feedback, das die Testgenauigkeit verbessert.

Der "Data Moat": Fundiertes domänenspezifisches Test-Know-how

Sauce AI for Test Authoring übertrifft allgemeine KI durch ein überlegenes Verständnis von Anwendungsabläufen und Nutzerabsichten und generiert stabile, betriebssystem- und geräteunabhängige Tests. Angetrieben durch den branchenweit robustesten proprietären Datensatz - 8,7 Milliarden reale Testläufe - ermöglicht dieser "Data Moat" eine um 41 % schnellere Ursachenanalyse als allgemeine LLMs. Sauce Labs genießt das Vertrauen von 80 % der zehn weltweit führenden Finanzinstitute und bietet Plattformfunktionen auf Unternehmensniveau für komplexe Softwareumgebungen.

"Die Einrichtung von mobilen Tests ist traditionell mühsam und kann Tage oder Wochen dauern. Die No-Code-Fähigkeit von Sauce AI for Test Authoring bietet unserem Team Möglichkeiten, die zuvor einfach nicht realisierbar waren. Sie verwandelt einen großen Engpass in einen automatisierten Prozess, den jeder nutzen kann", sagte ein Director of Engineering bei einem Fortune-500-Pharmaunternehmen, das am Early-Access-Programm für Sauce AI for Test Authoring teilnimmt.

Verfügbarkeit

Sauce AI for Test Authoring ist ab sofort für Unternehmenskunden verfügbar. Um zu erfahren, wie Sie Ihr IT-Budget optimal nutzen und in das Zeitalter des Intent-Driven Testing einsteigen können, besuchen Sie https://saucelabs.com/solutions/ai

Über Sauce Labs

Sauce Labs ist die weltweit größte Plattform für Testautomatisierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg und das Unternehmen hinter Selenium. 80 % der zehn weltweit größten Finanzinstitute und über 300.000 Unternehmensnutzer vertrauen auf Sauce Labs, das die einzige KI-Plattform bereitstellt, die in der Lage ist, geschäftliche Absichten in autonome Tests und Qualitätssicherung umzusetzen. Mit einem proprietären Datensatz von 8,7 Milliarden Testdurchläufen ermöglicht Sauce Labs den Fortune-2000-Unternehmen, die Lücke zwischen KI-gesteuerter Codegenerierung und Softwarequalität auf Unternehmensniveau zu schließen. Erfahren Sie mehr unter saucelabs.com.

Medienkontakt:

Justin Mauldin

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737-234-0936

QUELLE: Sauce Labs

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