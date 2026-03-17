Die kommenden Jahre dürften für VW laut interner Strategiepapiere, über die die Bild-Zeitung berichtet, düster aussehen. Demnach haben externe Berater von McKinsey & Company zeitweise Szenarien durchgespielt, die den Volkswagen-Konzern in seinen Grundfesten erschüttern würden. Langfristig sollten von den aktuell zehn großen deutschen Werken nur noch zwei - Wolfsburg und Ingolstadt - bestehen bleibenIn diesem radikalen Modell stünden Standorte wie Zwickau, Emden, Hannover oder Leipzig vor dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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