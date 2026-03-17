Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Wisdom Tree will die britische Investmentgesellschaft Atlantic House übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe der auf börsengehandelte Fonds (ETFs) spezialisierte Anbieter mitgeteilt. Demnach bezahle Wisdom Tree 150 Millionen Pfund (174 Mio. Euro) für den in London ansässigen Spezialisten für systematische Anlagestrategien. Atlantic House verwalte ein Vermögen in Höhe von 4,1 Milliarden Pfund (4,8 Mrd. Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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