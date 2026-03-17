Wien (www.fondscheck.de) - Um ganze Marktsegmente mit einem Trade abzubilden oder die Asset-Allokation schnell anzupassen, greifen Vermögensverwalter gerne zu ETFs, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Blick in ihr Orderbuch verrate daher, welchen Anlageklassen und Teilmärkten die Investmentprofis zumindest kurzfristig eine gute Wertentwicklung zutrauen würden - und aus welchen Segmenten sie sich aktuell lieber zurückziehen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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