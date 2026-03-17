Die Trump-Regierung hat den Konflikt mit Kalifornien beim Tauziehen um Fahrzeug-Abgasnormen verschärft und das California Air Resources Board wegen Vorschriften verklagt, mit denen die Behörde des Golden State die Umweltverschmutzung durch Autos einzudämmen versucht. Die Administration von US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Kalifornien. Sie setzt juristische Mittel gegen das California Air Resources Board ein, um den Bundesstaat von seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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