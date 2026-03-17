Der Verwaltungsrat des Schweizer Energiedienstleisters und Ladeinfrastruktur-Anbieters Energie 360° hat Romeo Deplazes per 17. März zum CEO gewählt. Deplazes führt das Unternehmen bereits seit November des vergangenen Jahres interimistisch. "Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Deplazes eine zukunftsweisende Wahl getroffen zu haben, um damit die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuführen", teilt das Unternehmen mit. Mit der Wahl von Deplazes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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