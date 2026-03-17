© Foto: adobe.stock.comIm Edelmetallsektor geht es zur Sache. Gold und Silber stehen unter Druck. Die Aktien der Produzenten gerieten ob der Preisschwäche zum Teil kräftig unter die Räder. Das scheint auf lange Sicht Chancen zu offerieren.Gold, Silber und Kupfer im Blick Der Goldpreis konsolidiert, notiert aber noch immer im Bereich von 5.000 US-Dollar. Damit hat das Edelmetall beste Chancen, seine Aufwärtsbewegung jederzeit fortzusetzen. Bei Silber war der Preisrückgang deutlich heftiger. Die 120 US-Dollar vor Augen rutschte der Silberpreis zwischenzeitlich auf unter 80 US-Dollar. Trotz der Verwerfungen wackelt aber auch hier das übergeordnete Rallyeszenario noch nicht. Für nicht wenige ist Kupfer das derzeit …Den vollständigen Artikel lesen
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