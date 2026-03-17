Die Aktie von Hims Hers Health zeigt sich zum Wochenstart schwächer, obwohl eine strategisch wichtige Einigung für neue Impulse sorgt. Zwischen Kooperation, Wachstum und regulatorischen Risiken bleibt die Lage angespannt. Leichter Kursrückgang zum WochenstartDie Aktie von Hims & Hers Health zählt zum Wochenauftakt zu den schwächeren Werten. Am Montagabend verzeichnete das Papier im New Yorker Handel ein Minus von 0,4 Prozent und fiel auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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