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WH SelfInvest
17.03.2026 16:00 Uhr
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Live am Markt: Volumen- und Orderflow - Kostenloses Webinar heute um 17:30 Uhr

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Live am Markt: Volumen- und Orderflow

In diesem Webinar arbeiten wir live am Markt und analysieren die aktuelle Situation anhand des gehandelten Volumens und Orderflows. Tauchen Sie ein in die Welt der Volumen- und Orderflow-Tools und erfahren Sie, wie diese Ihnen helfen, die Bewegungen institutioneller Marktteilnehmer in Echtzeit zu entschlüsseln.

    Dienstag, 17.03.26, 17:30 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

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    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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