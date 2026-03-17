Dieses MDAX-Unternehmen schraubt seine Ambitionen hoch: Neue Mittelfristziele und steigende Margen sorgen für frischen Schwung bei der Aktie. Es gibt jedoch ein Aber … Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius richtet sich neu aus und setzt ab 2027 auf beschleunigtes Wachstum. Nach einer schwächeren Phase hoffen Anleger nun auf eine nachhaltige Erholung - Analysten äussern sich jedoch unterschiedlich zur Zukunft von Sartorius. Neue Ziele bei Sartorius ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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