China richtet seine Wirtschaft neu aus: mehr Hightech, mehr Unabhängigkeit, mehr staatlicher Rückenwind für Zukunftsbranchen. Für Anleger entsteht daraus eine seltene Mischung aus strukturellem Wachstum und teils niedrigen Bewertungen. Der Nationale Volkskongress in Peking ist vorbei - und die Richtung, in die die Führung das Land lenken will, ist unmissverständlich: Trotz Gegenwind in Teilen der Wirtschaft soll Chinas technologische Schlagkraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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