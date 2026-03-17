Mainz (ots) -
Woche 12/26
Mi., 18.3.
Bitte Programmänderungen beachten:
14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)
--------------
17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst" entfällt.)
--------------
Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:
1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)
2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda?
3.30 frontal
4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14)
Alles Natur
(weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)
(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co" entfällt.
Do., 19.3
Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:
11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)
(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart Doppelleben" verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)
\u2003
Woche 13/26
Sa., 21.3.
Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:
10.30 sportstudio live
Eishockey: DEL
Nürnberg - Bremerhaven
. . .
ca. 10.40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Abfahrt Männer
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
ca. 12.20 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Abfahrt Frauen
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
So., 22.3.
Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten:
10.40 sportstudio live
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Frauen
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
ca. 12.25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Männer
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
Fr., 27.3.
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Finnland - Anleitung zum Glücklichsein
Europas Kulturhauptstadt Oulu
Woche 15/26
Fr., 10.4.
Bitte Sendtitelkorrektur beachten:
23.00 ZDF Magazin vor Ort
Die Eifel bebt
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027
\u2003
Woche 16/26
Di., 14.4.
Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:
20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT)
Film von Grace Tobin
Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031
(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)
Mi., 15.4.
Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:
3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)
Film von Grace Tobin
(vom Vortag)
Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
3.55 auslandsjournal (VPS 3.10)
4.40 frontal (VPS 3.55)
5.25- Bares für Rares - Lieblingsstücke
5.30
(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
Woche 12/26
Mi., 18.3.
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14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)
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17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)
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3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda?
3.30 frontal
4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14)
Alles Natur
(weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)
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"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co" entfällt.
Do., 19.3
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(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart Doppelleben" verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)
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Sa., 21.3.
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Nürnberg - Bremerhaven
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Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Abfahrt Männer
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
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Abfahrt Frauen
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Super-G Männer
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Deutschland 2026
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Film von Grace Tobin
(vom Vortag)
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Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6237668
Woche 12/26
Mi., 18.3.
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14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
Reporterin: Andrea Maurer
Moderation: Ines Trams
Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.
"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)
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17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)
(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst" entfällt.)
--------------
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1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)
2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers
3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda?
3.30 frontal
4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14)
Alles Natur
(weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)
(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co" entfällt.
Do., 19.3
Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:
11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)
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Woche 13/26
Sa., 21.3.
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23.30 aspekte
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Fr., 10.4.
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Die Eifel bebt
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Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
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3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)
Film von Grace Tobin
(vom Vortag)
Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
3.55 auslandsjournal (VPS 3.10)
4.40 frontal (VPS 3.55)
5.25- Bares für Rares - Lieblingsstücke
5.30
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"Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)
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. . .
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Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Frauen
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
ca. 12.25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Männer
Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
. . .
Fr., 27.3.
23.30 aspekte
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Woche 15/26
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Die Eifel bebt
Deutschland 2026
Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027
\u2003
Woche 16/26
Di., 14.4.
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20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT)
Film von Grace Tobin
Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031
(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)
Mi., 15.4.
Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:
3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)
Film von Grace Tobin
(vom Vortag)
Kamera: Cameron Schwarz
Deutschland 2026
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