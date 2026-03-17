Mainz (ots) -Woche 12/26Mi., 18.3.Bitte Programmänderungen beachten:14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)Regierungserklärung von Bundeskanzler MerzReporterin: Andrea MaurerModeration: Ines TramsIm Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen."Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)--------------17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen."Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst" entfällt.)--------------Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda?3.30 frontal4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14)Alles Natur(weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen."besseresser: Die Tricks von Burger King & Co" entfällt.Do., 19.3Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen."SOKO Stuttgart Doppelleben" verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)\u2003Woche 13/26Sa., 21.3.Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:10.30 sportstudio liveEishockey: DELNürnberg - Bremerhaven. . .ca. 10.40 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleAbfahrt MännerÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .ca. 12.20 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleAbfahrt FrauenÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .So., 22.3.Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten:10.40 sportstudio liveAlpiner Ski-Weltcup: FinaleSuper-G FrauenÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .ca. 12.25 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleSuper-G MännerÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .Fr., 27.3.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Finnland - Anleitung zum GlücklichseinEuropas Kulturhauptstadt OuluWoche 15/26Fr., 10.4.Bitte Sendtitelkorrektur beachten:23.00 ZDF Magazin vor OrtDie Eifel bebtDeutschland 2026Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027\u2003Woche 16/26Di., 14.4.Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT)Film von Grace TobinKamera: Cameron SchwarzDeutschland 2026Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)Mi., 15.4.Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)Film von Grace Tobin(vom Vortag)Kamera: Cameron SchwarzDeutschland 20263.55 auslandsjournal (VPS 3.10)4.40 frontal (VPS 3.55)5.25- Bares für Rares - Lieblingsstücke5.30(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Woche 12/26Mi., 18.3.Bitte Programmänderungen beachten:14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)Regierungserklärung von Bundeskanzler MerzReporterin: Andrea MaurerModeration: Ines TramsIm Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen."Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland" entfällt.)--------------17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen."Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst" entfällt.)--------------Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda?3.30 frontal4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14)Alles Natur(weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen."besseresser: Die Tricks von Burger King & Co" entfällt.Do., 19.3Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen."SOKO Stuttgart Doppelleben" verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)\u2003Woche 13/26Sa., 21.3.Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:10.30 sportstudio liveEishockey: DELNürnberg - Bremerhaven. . .ca. 10.40 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleAbfahrt MännerÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .ca. 12.20 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleAbfahrt FrauenÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .So., 22.3.Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten:10.40 sportstudio liveAlpiner Ski-Weltcup: FinaleSuper-G FrauenÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .ca. 12.25 UhrAlpiner Ski-Weltcup: FinaleSuper-G MännerÜbertragung aus Kvitfjell/Norwegen. . .Fr., 27.3.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Finnland - Anleitung zum GlücklichseinEuropas Kulturhauptstadt OuluWoche 15/26Fr., 10.4.Bitte Sendtitelkorrektur beachten:23.00 ZDF Magazin vor OrtDie Eifel bebtDeutschland 2026Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027\u2003Woche 16/26Di., 14.4.Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT)Film von Grace TobinKamera: Cameron SchwarzDeutschland 2026Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)Mi., 15.4.Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)Film von Grace Tobin(vom Vortag)Kamera: Cameron SchwarzDeutschland 20263.55 auslandsjournal (VPS 3.10)4.40 frontal (VPS 3.55)5.25- Bares für Rares - Lieblingsstücke5.30(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6237668