Während sich bei Abivax derzeit alles um eine potenzielle und möglicherweise sehr lukrative Übernahme zu drehen scheint, ist klar: Auch als eigenständiges Biotechunternehmen sind die Perspektiven für Aktionäre vielversprechend. Klare Perspektive trotz fortlaufender Studien Die letzten Entwicklungen bei Abivax unterstreichen die anhaltend positiven Aussichten des Unternehmens. Aus den laufenden Phase-3-Studien ABTECT-1 und ABTECT-2 wurden überzeugende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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