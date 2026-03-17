Der März ist bislang ein höchst erfreulicher Börsenmonat für die Nebius-Aktie. Seit Monatsbeginn ist der Kurs des Neocloud-Providers um satte +42% in die Höhe geschossen. Allein am gestrigen Montag konnte die Nebius-Aktie um +15% zulegen. Was steckt hinter der Top-Performance und können sich Anleger nun auf ein neues Allzeithoch einstellen? Der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte Auslöser des Kurssprungs der Nebius-Aktie zum Wochenbeginn war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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