16,4 Millionen Dollar für Lithiumprojekt

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Atlantic Lithium hat zentrale Fortschritte bei der Finanzierung seines Ewoyaa-Lithiumprojekts bekannt gegeben. Das Unternehmen habe sich laut Management Zugang zu bis zu 16,4 Millionen US-Dollar gesichert, um das Projekt in Richtung Produktion voranzubringen. Die Mittel stammten aus einem strategischen Investment lokaler Investoren sowie einer weiteren Kapitalmaßnahme mit einem bestehenden Partner.

Atlantic Lithium hat zentrale Fortschritte bei der Finanzierung seines Ewoyaa-Lithiumprojekts bekannt gegeben. Das Unternehmen habe sich laut Management Zugang zu bis zu 16,4 Millionen US-Dollar gesichert, um das Projekt in Richtung Produktion voranzubringen. Die Mittel stammten aus einem strategischen Investment lokaler Investoren sowie einer weiteren Kapitalmaßnahme mit einem bestehenden Partner.

Frisches Kapital stärkt Projektentwicklung

Das Unternehmen habe erklärt, die Finanzierung setze sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen hätten ghanaische Pensionsfonds, betreut von IC Asset Managers (Ghana) Ltd unter der Leitung von Chief Investment Officer Obed Tawiah Odenteh, bis zu 11,0 Millionen US-Dollar zugesagt. Zum anderen habe Atlantic Lithium zusätzliche 5,4 Millionen US-Dollar über eine Platzierung mit Long State Investments Ltd vereinbart. CEO Keith Muller habe betont, das Interesse lokaler Investoren spiegele den Wunsch wider, die Beteiligung innerhalb des Landes an der Entwicklung des Lithiumsektors zu erhöhen. Lokale Investoren könnten laut Management eine wichtige Rolle spielen, da ihre Beteiligung politische Unterstützung fördern und Genehmigungsprozesse erleichtern könne.

Struktur der Finanzierung im Detail

Das Unternehmen habe mitgeteilt, ein Teil der Mittel werde durch die Ausgabe von rund 25,4 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 0,197 US-Dollar generiert. Daraus ergäben sich Einnahmen von etwa 5,0 Millionen US-Dollar. Zusätzlich habe das Unternehmen sogenannte Warrants ausgegeben. Diese berechtigten Investoren, künftig weitere Aktien zu erwerben. Das zusätzliche Kapital von bis zu 6,0 Millionen US-Dollar würde jedoch nur zufließen, sofern definierte Projektziele erreicht würden. Das Management habe damit eine gestaffelte Finanzierungsstruktur gewählt, bei der weiteres Kapital an operative Fortschritte gekoppelt sei.

Kapitalzufluss an klare Meilensteine gebunden

Die Ausübung der Warrants sei laut Unternehmen an mehrere Bedingungen geknüpft. Dazu zählten die parlamentarische Bestätigung der Bergbaulizenz, die finale Investitionsentscheidung sowie der Beginn der Bauarbeiten. Diese Struktur verdeutliche nach Einschätzung des Managements, dass Investoren ihre Mittel schrittweise bereitstellen würden und die Projektentwicklung eng begleiten wollten.

Ewoyaa als strategisches Kernprojekt

Das Ewoyaa-Projekt gelte als eines der bedeutendsten Lithiumvorhaben in der Region. Lithium werde vor allem für Batterien in Elektrofahrzeugen benötigt. Das Unternehmen habe in früheren Studien angegeben, dass über eine Laufzeit von zwölf Jahren rund 3,6 Millionen Tonnen eines lithiumhaltigen Konzentrats produziert werden könnten. Dabei handle es sich um Spodumen-Konzentrat, ein lithiumhaltiges Gestein, das weiterverarbeitet werde. Das Management habe zudem auf wirtschaftliche Kennzahlen verwiesen. Demnach könnte der Kapitalwert bei rund 1,3 Milliarden US-Dollar liegen, während die gesamten Einnahmen über die Projektlaufzeit etwa 6,6 Milliarden US-Dollar erreichen könnten.

Weitere Finanzierungsschritte vorgesehen

Atlantic Lithium habe bereits zuvor Vereinbarungen mit Long State Investments geschlossen, um flexibel Kapital abrufen zu können. Diese Struktur ermögliche es dem Unternehmen nach eigenen Angaben, den Finanzierungsbedarf schrittweise zu decken. Zusätzlich seien staatliche Investoren eingebunden. Der Minerals Income Investment Fund, vertreten durch CEO Edward Nana Yaw Koranteng, unterstütze das Projekt und solle die lokale Beteiligung weiter stärken. Das Management habe darauf hingewiesen, dass große Bergbauprojekte üblicherweise mehrere Finanzierungsphasen durchlaufen würden, da der Aufbau der Infrastruktur hohe Investitionen erfordere.

Genehmigung bleibt entscheidender Faktor

Trotz der Fortschritte bleibe ein zentraler Schritt offen. Das Unternehmen habe erklärt, dass die Ratifizierung der Bergbaulizenz durch das Parlament noch ausstehe. Das Management habe hervorgehoben, dass diese Entscheidung die letzte wesentliche Voraussetzung für den Übergang in die Bauphase sei. Zwar lägen bereits wichtige Genehmigungen vor, doch ohne parlamentarische Zustimmung könne das Projekt nicht vollständig umgesetzt werden.

Ausblick auf die nächsten Schritte

Das Management habe erklärt, mit der Finanzierung werde die Weiterentwicklung des Projekts unterstützt. In den kommenden Monaten würde sich der Fokus laut Unternehmen auf die parlamentarische Zustimmung, die finale Investitionsentscheidung und den Beginn der Bauarbeiten richten. Erst wenn diese Schritte erreicht würden, könnte das Projekt nach Einschätzung des Managements in die Produktionsphase übergehen und einen neuen Rohstoffsektor etablieren.

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