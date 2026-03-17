Der Ölpreis schwankt derzeit massiv zwischen 90 und 110 US-Dollar. Treiber sind die Eskalation rund um den Iran und die wachsende Unsicherheit über die Straße von Hormus. Was das für den US-Dollar bedeutet.Im Zentrum steht dabei nicht nur die militärische Lage, sondern zunehmend auch eine finanzpolitische Frage: Könnte der Iran seine Kontrolle über die Route nutzen, um das etablierte Petrodollar-System unter Druck zu setzen? Gemeint ist jenes System, in dem Ölgeschäfte überwiegend in US-Dollar abgewickelt werden und das die globale Dominanz der US-Währung seit Jahrzehnten stützt. Das Szenario: Teheran könnte Durchfahrten oder Abgaben künftig stärker an alternative Zahlungswege koppeln - …Den vollständigen Artikel lesen
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