TradingHub, ein führender Anbieter von Technologien zur Handelsüberwachung für globale Finanzinstitute, hat eine Partnerschaft mit Nordic Capital vereinbart, das damit zum Mehrheitsaktionär des Unternehmens wird. Die Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von TradingHub dar und bietet eine solide Grundlage für das weitere Wachstum und die Innovationskraft des Unternehmens. Der bestehende Investor Summit Partners und Neil Walker, Mitbegründer von TradingHub, werden nach Abschluss der Transaktion weiterhin Minderheitsbeteiligungen an dem Unternehmen halten.

Mit der Unterstützung von Nordic Capital wird TradingHub seine Expansion auf den globalen Märkten vorantreiben und gleichzeitig weiterhin in die Entwicklung seiner Plattform zur Handelsüberwachung investieren. Das Unternehmen plant, seine Kompetenzen in allen Anlageklassen, einschließlich Aktien, weiter auszubauen und seine Expansion in neue Märkte und Regionen fortzusetzen.

TradingHub wurde 2010 gegründet und ist heute mit Niederlassungen in London, Toronto, Singapur und Sydney vertreten. Das Unternehmen hat eine einzigartige Technologieplattform entwickelt, die Banken und Finanzinstituten dabei hilft, potenziellen Marktmissbrauch aufzudecken. Das Unternehmen wickelt täglich über vier Milliarden Transaktionen und Aufträge ab und betreut einige der weltweit größten Investmentbanken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Rohstoffhändler und Maklerfirmen. TradingHub verzeichnet ein starkes Wachstum, da Finanzinstitute zunehmend präzisere Technologien einsetzen, um Marktmanipulationen aufzudecken und den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

"Diese Investition ist ein spannender Meilenstein für TradingHub und eine deutliche Bestätigung der Strategie, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben", sagte Mike Coats, CEO von TradingHub. "Wir freuen uns sehr, Nordic Capital als unseren neuen Partner begrüßen zu dürfen. Das Unternehmen teilt unsere Zukunftsvisionen und bringt wertvolle Erfahrungen in der Unterstützung wachstumsstarker Technologieunternehmen mit. Gemeinsam freuen wir uns darauf, unser Wachstum zu beschleunigen, weiterhin Innovationen für unsere Kunden voranzutreiben und unsere Präsenz auf den globalen Märkten auszubauen. Wir sind zudem zutiefst dankbar für die strategische Unterstützung, die wir in den vergangenen drei Jahren von Summit Partners erhalten haben."

"TradingHub hat eine hochgradig differenzierte Technologieplattform entwickelt, und zwar zu einer Zeit, in der Marktmanipulationen immer komplexer werden und sich über verschiedene Produktbereiche erstrecken. Der Schwerpunkt von Nordic Capital wird auf weiteren Investitionen in Produktinnovationen sowie auf der Unterstützung des bestehenden Teams liegen, um einen weltweit führenden Anbieter von Handelsüberwachungstechnologie für alle Anlageklassen aufzubauen", erklärten Fredrik Näslund, Partner und Head of Technology Payments, sowie Mohit Agnihotri, Partner bei Nordic Capital Advisors.

TradingHub wird auch künftig unter der Leitung von CEO Mike Coats und dem bestehenden Managementteam geführt werden, wodurch die Kontinuität der Dienstleistungen gewährleistet bleibt, während TradingHub weiter wächst mit einem klaren Fokus auf der Schaffung langfristiger Werte für die Kunden.

"Wir sind davon überzeugt, dass TradingHub neue Maßstäbe in der Technologie zur Handelsüberwachung setzt. Wir sind stolz darauf, das Team gemeinsam mit Nordic Capital weiterhin zu unterstützen", sagte Antony Clavel, Managing Director bei Summit Partners.

Die Parteien haben vereinbart, keine finanziellen Einzelheiten der Transaktion bekannt zu geben. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Evercore fungiert als exklusiver Finanzberater von TradingHub.

Nordic Capital kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen aus den Bereichen Software, Daten und Zahlungstechnologie zurückblicken, deren Wachstum und internationale Expansion das Unternehmen unterstützt hat. Insbesondere die Software für Finanzinstitute gehört zu den Kernbereichen von Nordic Capital und wird von einem engagierten Team bei Nordic Capital Advisors sowie einem umfassenden globalen Netzwerk, insbesondere im Bereich der Kapitalmärkte, unterstützt. Zu den nennenswerten Investitionen zählen unter anderem Itiviti, ActiveViam, Duco, Macrobond, Regnology, Zafin, Signicat und BMLL.

Über TradingHub

TradingHub bietet Investmentbanken, Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Rohstoffhändlern und Maklerfirmen eine einzigartig intelligente Software zur Handelsüberwachung, um sie vor den finanziellen und rufschädigenden Gefahren der immer komplexer werdenden Formen des Marktmissbrauchs zu schützen. Als einzige Lösung, die den Handel genauso versteht wie ein Marktprofi, filtert der Ansatz von TradingHub Störsignale heraus und erzielt sowohl bei Missbrauchsszenarien mit einzelnen Produkten als auch bei produktübergreifenden Szenarien eine außergewöhnlich niedrige Falsch-Positiv-Rate. Die darin enthaltenen Marktrisiko- und Marktauswirkungsmodelle ermöglichen es, die Absichten der Händler sowie den Risikotransfer zwischen verschiedenen Instrumenten zu erkennen, wodurch komplexe Missbrauchsfälle präzise aufgedeckt werden können, die von Altsystemen übersehen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tradinghub.com.

Über Nordic Capital

Nordic Capital ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor und Branchenspezialist, der sich darauf konzentriert, in Zusammenarbeit mit den Managementteams durch operative Verbesserungen und transformatives langfristiges Wachstum stärkere und nachhaltigere Unternehmen aufzubauen. Mit über 35 Jahren Erfahrung, einer globalen Reichweite und der lokalen Präsenz engagierter Branchen-Investmentberatungsteams in Schweden, Großbritannien, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Finnland und den USA verfügt Nordic Capital über fundiertes Fachwissen in seinen Kerninvestitionsbereichen: Gesundheitswesen, Technologie Zahlungsverkehr, Finanzdienstleistungen sowie Dienstleistungen Industrietechnologie. Mithilfe maßgeschneiderter Strategien, eines engagierten Beratungsteams für den operativen Bereich und eines globalen Netzwerks aus Branchen- und Fachexperten unterstützt Nordic Capital Unternehmen dabei, zu wachsen, innovativ zu sein und sich als nachhaltige Marktführer zu etablieren. Nordic Capital verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 34 Milliarden Euro und hat seit seiner Gründung im Jahr 1989 etwa 30 Milliarden Euro in mehr als 150 mittelständische Unternehmen in Nordeuropa und Nordamerika investiert. Das zugesagte Kapital stammt im Wesentlichen von globalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordiccapital.com oder verbinden Sie sich über LinkedIn.

"Nordic Capital" bezeichnet je nach Kontext einzelne oder alle unter der Marke Nordic Capital firmierenden Unternehmen, Vehikel, Strukturen und verbundenen Unternehmen. Die Komplementäre und/oder beauftragten Portfoliomanager der Unternehmen und Vehikel von Nordic Capital werden von mehreren nicht-diskretionären Unterberatungsgesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden.

Über Summit Partners

Summit Partners ist eine führende, auf Wachstum ausgerichtete Investmentgesellschaft. Summit investiert in Wachstumsbranchen der Wirtschaft und hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1984 in mehr als 550 Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen Wachstumsbranchen investiert. Diese Unternehmen haben mehr als 175 Börsengänge durchgeführt, und mehr als 250 wurden im Rahmen strategischer Fusionen und Verkäufe übernommen. Summit Partners hat zahlreiche Fintech-Unternehmen unterstützt, darunter Calypso Technology, Clearwater Analytics, 360T und Ogone, und das Unternehmen veröffentlichte kürzlich eine Branchenperspektive zur Rolle von Maschinenmodellen und KI im Fintech-Sektor. Summit unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und strebt weltweit Investitionen in branchenführende, profitable Wachstumsunternehmen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.summitpartners.com oder folgen Sie Summit Partners auf LinkedIn

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