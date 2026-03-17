Auch in dieser Woche bleibt der Krieg im Iran das bestimmende Thema, vor allem der Ölpreis gibt weiterhin die Richtung vor. Trotz der unverändert angespannten Lage rund um den Nahostkonflikt richtet sich der Blick in dieser Sendung vor allem auf die operative Entwicklung der besprochenen Small Caps. Als Spezialist für Computer Vision verleiht Basler mit seinen Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen den Produktionslinien die Kraft des Sehens. Warum sollten sich Anleger die Aktie gerade jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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