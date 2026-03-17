Goldprojekt Misisi: Avanti Gold ernennt neuen CEO und bereitet 42.000-Meter-Programm vor

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3,1 Mio. Unzen Gold: Avanti bringt Misisi Richtung Exploration

Avanti Gold (WKN A3ECT4 / CSE AGC) stellt auf dem Misisi-Goldprojekt in der Demokratischen Republik Kongo die Weichen für die nächste Explorationsphase. Das Unternehmen hat seinen bisherigen Interimschef mit Wirkung zum 16. März 2026 dauerhaft zum CEO ernannt und zugleich den Fortschritt der Vorbereitungen für das Bohrprogramm 2026 konkretisiert. Im Zuge einer Reise nach Lubumbashi, Kalemie und Misisi in der letzten Februarwoche wurden Gespräche mit zentralen Stakeholdern geführt, logistische Fragen geprüft und erste Arbeiten für die anstehende Exploration eingeleitet.

Für Avanti Gold ist diese Kombination aus Managemententscheidung und Projektvorbereitung von Bedeutung, weil das Misisi-Projekt den Kern des Afrika-Portfolios bildet. Im Zentrum steht dabei die Lagerstätte Akyanga, die über eine NI 43-101-konforme vermutete Ressource von 40,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,37 g/t Gold verfügt. Daraus ergeben sich 3,11 Millionen Unzen Gold. Das Vorkommen wurde auf Basis historischer Bohrungen von insgesamt 19.956 Metern abgegrenzt und erstreckt sich von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 350 Metern über eine Streichlänge von 2.100 Metern. Nach Unternehmensangaben bleibt die Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens offen.

Avanti Gold stärkt Führung und bereitet den Start in Misisi vor

Mit der Ernennung des neuen CEO setzt Avanti Gold auf Kontinuität in einer Phase, in der operative Umsetzung und lokale Abstimmung parallel vorangetrieben werden. Der neue Unternehmenschef hatte die Rolle bereits seit Dezember 2025 interimistisch übernommen. Das Unternehmen verweist auf umfangreiche Erfahrung in der Bergbauindustrie in der DR Kongo und in Mali, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau, ergänzt um technische Dienste und HSE-Management. Frühere Führungspositionen bei Resolute Mining sowie zuvor bei Randgold Resources bilden dabei den Hintergrund für die nun dauerhaft übernommene Position.

Parallel zur Personalentscheidung reiste ein multidisziplinäres Team von Avanti Gold auf das Misisi-Projekt. Neben Geologen gehörten dazu Fachleute für Logistik, Community Relations sowie Sicherheit. Die Geologen haben nach Angaben des Unternehmens bereits Vermessungsarbeiten auf den Bohrplattformen für die ersten Arbeiten im Misisi-Gebiet aufgenommen. Damit geht die Vorbereitung über reine Planung hinaus und nähert sich der operativen Umsetzung.

Bereits am 23. Februar wurde in Lubumbashi zusammen mit LEDA Mining, der lokalen Besitzgesellschaft des Misisi-Projekts, der Explorationshaushalt 2026 für Misisi vorgestellt. MMG, das als strategischer Stakeholder bei LEDA Mining auftritt, war in diese Gespräche eingebunden. Für Avanti ist das bedeutsam, weil die lokale Eigentümer- und Partnerstruktur beim weiteren Projektfortschritt eine zentrale Rolle spielt.

Misisi-Projekt von Avanti Gold rückt operativ näher an den Bohrstart

Das Misisi-Projekt liegt im Fizi-Territorium in der Provinz South Kivu, rund 250 Kilometer südlich von Bukavu und 180 Kilometer nördlich von Kalemie. Das gesamte Projekt umfasst drei zusammenhängende Bergbaulizenzen mit einer Laufzeit von jeweils 30 Jahren auf einer Fläche von 133 Quadratkilometern entlang des 55 Kilometer langen Kibara Gold Belt. Für Avanti ist Misisi damit nicht nur ein Einzelziel, sondern ein Projekt mit Distriktcharakter.

Das Bohrprogramm 2026 ist entsprechend groß angelegt. Insgesamt plant Avanti rund 42.000 Meter Diamant- und RC-Bohrungen in zwei Phasen. Phase 1 soll von März bis Juli 2026 laufen und rund 15.000 Meter umfassen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erweiterung der Lagerstätte Akyanga sowie auf ersten priorisierten Arbeiten bei Akyanga East. Diese erste Phase ist nach Unternehmensangaben vollständig über die LIFE-Privatplatzierung finanziert, die am 23. Oktober 2025 abgeschlossen wurde.

Phase 2 ist für August bis Dezember 2026 vorgesehen und soll weitere 27.000 Meter umfassen. Dabei will Avanti die Ressourcenerweiterung in Akyanga fortsetzen und zusätzlich Bohrungen auf weitere hoch priorisierte Ziele ausdehnen. Genannt werden Ngalula, Tulonge, Lubitchako und Kilombwe. Bereits in Phase 1 sollen dort vorbereitende Arbeiten wie Bodenvermessung, Probenahme und Kartierung stattfinden, um die spätere Zieldefinition zu schärfen.

Community-Arbeit, Sicherheit und Logistik sind zentrale Bausteine

Ein wesentlicher Teil der jüngsten Reise diente dem Aufbau lokaler Unterstützung für das Explorationsprogramm. Avanti Gold hat entlang der gesamten Route nach Misisi Gespräche mit Gemeinden, traditionellen Autoritäten, Jugendvertretern, zivilgesellschaftlichen Gruppen und lokalen Verwaltungen geführt. Ziel ist es, einen belastbaren Rahmen für die Zusammenarbeit während der Exploration zu schaffen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung eines Community-Engagement-Rahmens als Grundlage für einen Entwicklungsplan mit lokalen Gemeinschaften. Dieser Rahmen soll offene Kommunikation fördern, Anliegen der Bevölkerung aufnehmen, soziale Risiken und mögliche Konflikte mindern, Vertrauen schaffen und die Einhaltung nationaler Bergbauvorgaben sowie internationaler Umwelt- und Sozialstandards unterstützen. Für Avanti Gold ist diese Arbeit wichtig, weil das Unternehmen die soziale Akzeptanz des Projekts frühzeitig absichern will.

Auch Sicherheits- und Transportfragen wurden adressiert. Das Team führte entlang der 180 Kilometer langen Strecke zwischen Kalemie und Misisi mehrere Gespräche mit dem zuständigen FARDC-Kommando. Dabei ging es um Sicherheitsprotokolle, die Zusammenarbeit mit lokalen militärischen Stellen und die Organisation künftiger Straßeneskorten. Parallel dazu laufen Straßenreparaturen; rund 20 Kilometer problematischer Abschnitte wurden identifiziert und sollen kurzfristig instandgesetzt werden.

Avanti Gold bereitet Camp-Ausbau und Mobilisierung von vier Bohrgeräten vor

Zu den nächsten Schritten zählen für Avanti der Ausbau des Explorationscamps im Dorf Misisi, die weitere Auswertung vorhandener Daten zur Feinabstimmung des Phase-1-Programms sowie die Fertigstellung der Terms of Reference für den Community-Prozess. Hinzu kommt die Mobilisierung von vier Bohrgeräten durch Simba Drilling. Diese haben laut Unternehmensangaben Mwanza bereits verlassen und befinden sich auf dem Weg nach Kigoma.

Ergänzend verweist Avanti darauf, dass durch die Aufbereitung, den Transport und die Analyse historischer Proben wichtige frühere Bohrdaten genutzt werden konnten. Das eröffnet nach Einschätzung des Unternehmens eine kostengünstige Möglichkeit, die Ressourcenbasis von Misisi zu erweitern. Die Analyseergebnisse sollen schrittweise veröffentlicht werden.

Damit verdichten sich bei Avanti Gold die Vorbereitungen auf einen operativen Start im ersten Quartal 2026. Die dauerhafte CEO-Ernennung, die abgeschlossene Standortreise, die intensiven Gespräche mit lokalen Akteuren und die konkrete Logistikplanung zeigen, dass das Unternehmen das Misisi-Projekt in eine neue Phase überführt. Im Zentrum stehen nun Akyanga und Akyanga East, während gleichzeitig die Grundlage für weitere Ziele innerhalb des größeren Projektgebiets gelegt wird.

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