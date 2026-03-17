André Fischer schlägt Alarm: Die Märkte sind nervös, Konflikte nehmen zu, Energie wird teurer - und all das erinnert an frühere Krisenphasen. Sein Fazit? Wir stehen womöglich erst am Anfang einer Entwicklung, die viele aktuell noch unterschätzen. Der Börsenprofi sieht Handlungsbedarf.Vor diesem Hintergrund hat Fischer einen neuen Aktien-Report veröffentlicht. Darin geht er der Frage nach, warum ausgerechnet Silber jetzt wieder in den Fokus rückt. Seine Analyse zeigt: Nicht die aktuellen Kurse sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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