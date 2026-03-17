Düsseldorf (ots) -Die Apotheken in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf beteiligen sich am bundesweiten Protesttag der Apothekerschaft am 23. März 2026 unter dem Motto "Apothekensterben stoppen - Koalitionsvertrag umsetzen". Hintergrund sind die seit Jahren unzureichenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Apotheken sowie die anhaltende Schließungswelle in Deutschland. Der Protest dient dazu, die Bundesregierung und Bundesgesundheitsministerin Warken darin zu bestärken, die zugesagte wirtschaftliche Stabilisierung der Vor-Ort-Apotheken zur Sicherstellung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort schnell umzusetzen."Am Protesttag bleiben viele Apotheken in an Rhein und Ruhr geschlossen. Die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung wird über die diensthabenden Notdienst-Apotheken sichergestellt. Patientinnen und Patienten wird empfohlen, Rezepte möglichst vor dem Protesttag einzulösen", erklären Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, und Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.Bundesweiter Protest auch mit zentraler Kundgebung in der Landeshauptstadt DüsseldorfBundesweit wird der Protest von zentralen Kundgebungen in Berlin, Düsseldorf, Hannover und München begleitet. Auch Apothekerinnen, Apotheker und Apothekenteams aus den Städten und Gemeinden in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln beteiligen sich, um gemeinsam mit der gesamten Apothekerschaft den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Die Botschaft ist eindeutig: Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger", so Preis.Politik darf nicht länger zögernAnlass des Protesttags ist die aktuelle Beratung des Apothekenversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz (ApoVWG) im Deutschen Bundestag. Aus Sicht der Apothekerschaft reicht es jedoch nicht länger, die Krise nur zu beschreiben. Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), und Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Bundesapothekerkammer (BAK), begrüßen die parlamentarische Befassung, machen aber zugleich deutlich, wie dramatisch die Lage inzwischen ist:"Nach 13 Jahren Honorarstillstand setzt sich das Apothekensterben ungebremst fort, mittlerweile schließt in Deutschland etwa alle 20 Stunden eine Apotheke dauerhaft. Die Wege für unsere Patientinnen und Patienten zur nächsten Apotheke werden damit immer weiter und komplizierter. Es ist daher nur folgerichtig, dass die Regierungsfraktionen in ihrem Koalitionsvertrag eine wirtschaftliche Stärkung der Apotheken festgelegt haben. Jetzt muss aber auch schnell ohne jede Verzögerung und ohne Wenn und Aber die Umsetzung erfolgen. Sonst wird das fatale Folgen für die Versorgung der Menschen haben."Honorare stagnieren, Kosten explodierenViele Apotheken arbeiten seit Jahren auf wirtschaftlich nicht mehr tragfähiger Grundlage. Das gesetzlich festgelegte Honorar für verschreibungspflichtige Arzneimittel, die rund 85 Prozent des Umsatzes ausmachen, wurde seit 2004 nur einmal vor 13 Jahren um rund 3 Prozent angepasst. Allein in den letzten 13 Jahren sind die Betriebskosten - vor allem für Personal, Energie, Miete, Digitalisierung und regulatorische Anforderungen - jedoch um rund 65 Prozent gestiegen. Immer mehr Apotheken rutschen daher in die roten Zahlen und müssen schließen.Apothekensterben erreicht Städte und BallungsräumeSeit 2013 haben bundesweit rund 20 Prozent der Apotheken geschlossen. Die Folgen treffen inzwischen nicht mehr nur den ländlichen Raum, sondern zunehmend auch Städte und BallungsräumeEs geht um die Zukunft der Arzneimittelversorgung"Mit unserem Protest stärken wir der Bundesregierung den Rücken, damit die angekündigte Apothekenstärkung jetzt schnell umgesetzt wird", erklärt Dr. Armin Hoffmann. "Es geht nicht um die Interessen einzelner Betriebe, sondern um die Zukunft einer sicheren, persönlichen und flächendeckenden Arzneimittelversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Region", so Thomas Preis.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388-119https://www.aknr.de/presseOriginal-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/6237703