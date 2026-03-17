Der nordirische Bushersteller Wrightbus hat einen weiteren Auftrag für das Bee Network des Großraums Manchester erhalten. Die britische Metropolregion bestellt 55 Elektrobusse bei Wrightbus. Das gab der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, bei einem Besuch des Unternehmens bekannt. Um welches Modell es sich bei den 55 nun bestellten Einheiten handelt, ist unbekannt. Beim Ortstermin von Bürgermeister Andy Burnham schaute sich dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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