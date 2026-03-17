Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) steht in Westafrika vor einer ungewissen Zukunft. Denn Ghana sorgt für ein politisches Erdbeben in der Goldbranche. Erstmals verweigert die Regierung einem globalen Player wie Gold Fields die automatische Pachtverlängerung und setzt stattdessen konsequent auf "Ghana First". Drei lokale Bieter stehen bereit, um die Damang-Mine mit einer Milliarden-Investition wiederzubeleben. Was bedeutet das für den Goldmarkt? Internationale Konzerne geraten unter Druck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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