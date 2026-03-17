Alte Leipziger nimmt Kleinstunternehmen in den Blick und startet neue Gewerbe-Produkte mit hoher Automatisierun Mit ihren stufenweise neüeingeführten Gewerbe-Produkten treibt die Alte Leipziger Versicherung die Digitalisierung im Gewerbegeschäft konsequent voran. Unter dem Label digitAL bündelt das Unternehmen dunkelverarbeitbare Lösungen in den Sparten Sachinhalt, Betriebshaftpflicht, Werkverkehr und Elektronik. Zielgruppe sind kleine und insbesondere Kleinstunternehmen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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