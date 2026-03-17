Die starke Entwicklung am Goldmarkt hat 2025 auch Minenaktien massiv nach oben getrieben. Viele Investoren setzen nun darauf, dass sich dieser Trend fortsetzt. Doch der Einstieg bleibt mit Chancen und Risiken verbunden.Goldpreis treibt Minenaktien an Gold hat sich im Jahr 2025 um mehr als zwei Drittel verteuert - Goldminenaktien entwickelten sich sogar noch dynamischer. Der Goldminenindex Nyse Arca Gold Bugs legte innerhalb eines Jahres um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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