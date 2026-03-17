Ein erfolgreicher Hedgefonds-Manager kommentierte bereits im Oktober 2023 wie folgt: "Wo es wirklich schlimm wird: wenn der Iran und Israel in einen direkten Konflikt geraten, denn dann besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Art Ersten Weltkrieg kommt, in den alle involviert sind."Eine weitere Insider-Adresse sprach im Frühjahr 2024 von einem zusätzlichen geopolitischen Brandherd, der in Zukunft "eine zweite starke Inflationswelle und einen schweren Ausverkauf an den Kapital- und Aktienmärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär