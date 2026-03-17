Die Schufa stellt ihr Bewertungssystem um: Es wird transparenter, aber nicht automatisch fairer. Ein einheitlicher Score, neue Kriterien und überraschende Nachteile auch für Gutverdiener: Worauf Verbraucher jetzt unbedingt achten sollten. Ab dem 17. März 2026 stellt die Auskunftei Schufa ihren Score um - und macht ihn erstmals öffentlich. Das gibt Verbrauchern zumindest etwas mehr Durchblick als bisher: Ab sofort gilt ein einheitlicher Score statt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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