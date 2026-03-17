Der TÜV hat seine Mängelstatistik für Anlagen wie Aufzüge, Tankstellen und Lageranlagen veröffentlicht. Besonders sticht dabei eine hohe Mängelquote bei Aufzügen heraus. Woran das liegt und warum Cybersecurity dabei eine wichtige Rolle spielt. Im sogenannten Anlagensicherheitsreport hält der TÜV-Verband jährlich fest, welche Mängel im Laufe des Vorjahres bei diversen Anlagen aufgedeckt wurden. Inhalt sind dabei die sogenannten "überwachungsbedürftigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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