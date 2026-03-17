Paypal beendet die Verknüpfung mit Google Wallet. Ab Ende März 2026 können Nutzer ihr Paypal-Konto nicht mehr mit Googles Bezahldienst verbinden. Das nervt besonders Sparkassenkunden mit Android-Uhr. Wer Paypal auf Android-Hardware nutzt, muss aufpassen: Der Bezahldienst informiert auf einer FAQ-Seite über das Ende der Google-Wallet-Unterstützung. Neue Verknüpfungen sind ab dem 31. März 2026 nicht mehr möglich. Die Firma will sich von Google offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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