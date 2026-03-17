© Foto: DALL*EFünf Minuten entscheiden über Gewinn oder Verlust: Händler wetten inzwischen im Minutentakt auf den Bitcoin-Kurs.Auf Prognoseplattformen wie Polymarket und Kalshi verbreitet sich derzeit ein neuer Trend: Nutzer wetten darauf, ob der Bitcoin-Kurs in den nächsten fünf oder fünfzehn Minuten steigt oder fällt. Die ultrakurzen Prognosekontrakte ziehen immer mehr Spekulanten an und erreichen inzwischen ein beachtliches Handelsvolumen. Allein eine Fünf-Minuten-Wette auf Bitcoin generierte auf Polymarket laut Daten von Dune Analytics an einem einzigen Tag mehr als 60 Millionen US-Dollar Umsatz. Kurzfristige Kontrakte machen damit inzwischen einen großen Teil des gesamten Kryptohandels auf solchen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE