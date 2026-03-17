Die Lage am Ölmarkt spitzt sich weiter zu. Trotz Sanktionen fließen enorme Summen in die Kassen des Iran. Gleichzeitig verfolgt die US-Regierung eine auffällig zurückhaltende Strategie.Ölströme trotz Krieg erstaunlich stabilWährend der Konflikt im Nahen Osten die Märkte erschüttert, erzielt der Iran weiterhin hohe Einnahmen aus dem Ölgeschäft. Schätzungen zufolge fließen derzeit mehr als 140 Millionen US-Dollar pro Tag durch Exporte in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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