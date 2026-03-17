Frankfurt (ots) -



Im Falle Kubas ist es dramatisch, weil Trumps Regierung vor allem mit dem Öl-Embargo eine ohnehin marode Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Doch die drohende humanitäre Katastrophe schert die Trump-Regierung und ihre Fans genauso wenig wie das Völkerrecht. Ihnen reicht es auch nicht, dass die kubanische Regierung im Grunde bereits zu Kreuze gekrochen ist. Anders lassen sich die kubanische Bereitschaft zu Gesprächen mit dem Klassenfeind und dem Bruch des Tabus, ausländische Investitionen auf der Insel zuzulassen, nicht interpretieren. Es entsteht erneut der Eindruck, dass Trump und seine MAGA-Bewegung ein Teil von jener Kraft sind, die stets das Böse will, aber nicht in der Lage ist, das Gute zu schaffen. Denn erneut bleibt, wie bereits im US-Vorgehen gegen Venezuelas und Iran, unklar, was der zerstörerischen Phase folgen soll.



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