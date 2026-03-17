© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONDer Goldstandard, die goldgedeckte Währung: ein Relikt alter Zeiten oder sicherer Anker in der Not? Geld hatte früher einen festen Gegenwert: und zwar Gold. Das Vereinigtes Königreich führte 1816 als erstes großes Land offiziell einen Goldstandard ein. Die zentrale Idee des Goldstandards war: Geld konnte zu einem festen Kurs in Gold getauscht werden. Ein 1 Pfund Sterling entsprach damals 7,32 Gramm Gold. Mit dem Goldstandard von damals konnte nicht beliebig viel Geld gedruckt werden. Auch eine Inflation des Geldes und Kaufkraftverluste werden so abgefedert. Aber: Ist dieses System wirklich besser? Angesichts der wieder aufkeimenden Inflation durch den Iran-Krieg, stellt man sich vor allen …Den vollständigen Artikel lesen
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