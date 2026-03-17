MidOcean Energy ("MidOcean" oder "Unternehmen"), ein von EIG gegründetes und geführtes Flüssigerdgasunternehmen (LNG), gab heute eine Eigenkapitalerhöhung von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt.

Diese Eigenkapitalerhöhung umfasst:

eine Kapitalzusage in Höhe von 500 Millionen US-Dollar von Idemitsu Kosan, einem weltweit hoch angesehenen Energieunternehmen mit langjähriger Präsenz entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette

zusätzliche Kapitalzusagen in Höhe von 790 Millionen Dollar von neuen und bestehenden Investoren

Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein im Kapitalbeschaffungsprogramm von MidOcean und zeugt vom anhaltenden Interesse neuer und bestehender Investoren am strategischen Ziel des Unternehmens, eine diversifizierte, resiliente und langfristig ausgerichtete globale LNG-Plattform aufzubauen.

Eine erhebliche zusätzliche Dynamik kommt derzeit von weiteren Investoren, deren Unterlagen in Bearbeitung sind. MidOcean wird weiterhin Kapital beschaffen und strebt an, insgesamt bis zu 2 Milliarden US-Dollar von neuen Investoren aufzunehmen. Das Unternehmen stößt auf erhebliches Interesse bei Investoren, die ein langfristiges Engagement im LNG-Sektor verfolgen, gestützt durch starke Nachfragefaktoren, ein begrenztes Angebotswachstum sowie die Rolle von LNG für die Energiesicherheit und die Energiewende. Die jüngsten Ereignisse stärken die Argumentation für eine Investition in MidOcean zusätzlich.

De la Rey Venter, CEO bei MidOcean, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Idemitsu Kosan als strategischen Investor bei MidOcean begrüßen zu dürfen. Der Erfolg dieser Eigenkapitalerhöhung ist eine klare Bestätigung für die Strategie, die Anlagebasis und die Transaktionspipeline von MidOcean. Das Interesse seitens neuer Investoren und unserer bestehenden Anteilseigner unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie und unser Unternehmen. "Wir hoffen, bis zum endgültigen Abschluss weitere Investoren begrüßen zu dürfen."

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes Angebot wird nur gemäß den geltenden Angebotsunterlagen und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis spezialisiert. In seiner 43-jährigen Geschichte hat EIG über 53,4 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar in 425 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und geführtes LNG-Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, ein diversifiziertes, resilientes, kosten- und CO2-effizientes globales LNG-Portfolio aufzubauen. Dies unterstreicht die Überzeugung der EIG, dass LNG ein wichtiges Element eines kohlenstoffärmeren, wettbewerbsfähigen und sichereren globalen Energiesystems ist. MidOcean Energy hält Beteiligungen an verschiedenen LNG-Projekten, darunter LNG Canada, Gorgon LNG, Pluto LNG, QCLNG und Peru LNG. Das Unternehmen wird geleitet von De la Rey Venter, einem Branchenveteranen mit 27 Jahren Erfahrung, der bereits in verschiedenen Führungspositionen tätig war, darunter als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Weitere Informationen finden Sie auf MidOcean Energys Website www.midoceanenergy.com oder auf EIGs Website www.eigpartners.com.

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