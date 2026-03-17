Die SanDisk-Aktie hat ihre Schwächephase hinter sich gelassen und steigt seit Anfang letzter Woche wieder sehr dynamisch an. Nach Kursgewinnen von über +35% ist nun auch das Rekordhoch von Anfang Februar bei 725 US$ wieder in greifbare Nähe gerückt. Was steckt hinter dem jüngsten Kursaufschwung und lohnt es sich jetzt noch beim Speicherspezialisten einzusteigen? Gewinnmitnahmen und Anteilsverkauf Die SanDisk-Aktie hat Ende Februar eine kurze Korrekturphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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