© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-PressefotoDer milliardenschwere Ausbau der deutschen Verteidigung kommt vor allem heimischen Konzernen wie Rheinmetall zugute, während die USA das Nachsehen haben.Die Zeiten, in denen Deutschland seine Verteidigungsausgaben zögerlich behandelte, sind endgültig vorbei. Aktuell erlebt die Bundeswehr ihre größte Transformation seit dem Kalten Krieg. Mit dem massiven Investitionspaket von 600 Milliarden Euro - das von der Schuldenbremse ausgenommen ist und sogar die Infrastrukturausgaben von 500 Milliarden Euro in den Schatten stellt - wird die Bundesrepublik zum militärischen Schwergewicht in Europa. Entgegen ersten Erwartungen, wonach ein Großteil der Gelder in die USA fließen würde, hat sich das Blatt …Den vollständigen Artikel lesen
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