Gut ausgebildetes Personal kommt und bleibt nicht, weil es einen Obstkorb gibt. Den entscheidenden Unterschied machen die Betriebe, die ihre Belegschaft kennen, richtig einsetzen, ihr Struktur und Perspektiven bieten. Welche Kennzahlen bzw. Key Performance Indicators (KPI) machen das sichtbar? Ein Artikel von Toygar Cinar, Experte im Bereich HR bei RHEINWEST HR Solutions Der Fachkräftemangel im Maklerbetrieb wird gerne externalisiert. Der Markt sei leer. Die junge Generation anspruchsvoll. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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