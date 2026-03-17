Die Welt steht unter Strom, die Rohstoffmärkte drehen auf. Während der Ölpreis aufgrund der Eskalation im Nahen Osten weiterhin Achterbahn fährt, untermauert Gold seinen Status als "sicherer Hafen". Trotz kurzfristiger Gewinnmitnahmen in den vergangenen Tagen ist die Marschrichtung klar: Der Aufwärtstrend bei den Edelmetallen ist intakt. Doch die größten Renditechancen finden sich abseits der großen Bühne.Vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zeigt sich der Goldpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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