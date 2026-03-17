Wer monatlich Einkommen aus ETFs generieren will, der sollte unbedingt einen Blick auf diese drei Indexfonds werfen. Diese bieten Anlegern bis zu 8,8 Prozent an Ausschüttungen und das zwölfmal über das Jahr verteilt. Viele Anleger möchten Dividenden wie ein zweites Gehalt auf das Konto erhalten. Am besten geht dies mit ETFs, die monatlich Kapital ausschütten und so das Gefühl des passiven Einkommens erwecken. Monatlich passives Einkommen mit diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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