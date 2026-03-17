Köln (ots) -Georg Restle übernimmt zum 1. Juni 2026 die Leitung des crossmedialen ARD-Studios Nairobi. Der 60-Jährige folgt damit auf Antje Diekhans, die seit August 2025 gemeinsam mit Juliane Fliegenschmidt die WDR-Auslandsabteilung in Köln leitet.Seit 2012 ist Georg Restle Redaktionsleiter und Moderator des ARD-Politmagazins "Monitor". Am 26. März 2026 wird er die Sendung im Ersten zum letzten Mal moderieren. Über die Nachfolge Restles bei Monitor wird der WDR zu einem späteren Zeitpunkt informieren.Ellen Ehni, WDR-Chefredakteurin Politik und Zeitgeschehen, würdigte Restles Arbeit bei Monitor: "Georg Restle steht für hintergründigen und kritischen Journalismus mit Rückgrat. Bei Monitor hat er mit seinem exzellenten journalistischen Kompass stets große Zusammenhänge aufgezeigt und deutlich gemacht, was sie für Menschen hier in Deutschland bedeuten. Er sucht Geschichten auch hinter und neben der Schlagzeile und beleuchtet akribisch die Hintergründe von Themen, die in der öffentlichen Debatte mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Deshalb freue ich mich, dass wir Georg Restle in diesen Zeiten als crossmedialen Studioleiter für dieses spannende Berichtsgebiet gewinnen konnten, das geopolitisch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird."Schon in der Vergangenheit war Georg Restle als Auslandskorrespondent tätig. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Jahr 2022 berichtete er mehrfach aus der Ukraine. Von 2010 bis 2012 war er zudem fester Korrespondent für das ARD-Studio Moskau. Darüber hinaus hat er regelmäßig Studiovertretungen absolviert - etwa in Warschau und Nairobi.Georg Restle: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, der ich mit großer Demut begegne. Dabei geht es mir vor allem darum, die Berichterstattung aus afrikanischen Ländern in der ARD zu stärken und die großen Themen aus diesem riesigen Berichterstattungsgebiet einem deutschen Publikum näher zu bringen, gerade weil sie auch von hoher Relevanz für uns sind. Ob Geopolitik, Migration oder die neuen Kriege um Rohstoffe, damit habe ich mich bei Monitor journalistisch beschäftigt - das wird mich auch in Nairobi beschäftigen. Insoweit entspricht die neue Aufgabe auch meinem journalistischen Anspruch, Themen und Geschichten nach vorne zu bringen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht gesehen oder gehört werden."Georg Restle studierte Rechtswissenschaften in Freiburg und Internationales Recht in London. Nach seinem Volontariat beim WDR war er für den WDR und die ARD als Autor von Filmen und Magazinbeiträgen tätig. Im Jahr 2000 wurde er Redakteur beim WDR-Politikmagazin "Monitor", 2007 dessen stellv. Redaktionsleiter. 2012 übernahm er die Redaktionsleitung und die Moderation. Unter seiner Leitung entwickelte sich Monitor von der linearen Sendung auch zur digitalen Marke. Im Jahr 2020 erhielt er stellvertretend für die Monitor-Redaktion den Grimme-Preis in der Kategorie "Besondere journalistische Leistung".Das ARD-Studio in Kenia wurde 1973 eingerichtet. Es berichtet für die ARD aus fast 40 afrikanischen Ländern südlich der Sahara - von Mauretanien bis Madagaskar, von Äthiopien bis zur Demokratischen Republik Kongo. Aktuell wird das Studio kommissarisch von Karin Bensch geleitet. Daneben arbeitet auch Caroline Imlau als Korrespondentin für das ARD-Studio.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6237736