© Foto: Richard B. Levine - Sipa USASteigende Ölpreise gelten historisch als gefährliches Warnsignal. Laut Moody's könnten schon wenige Wochen hoher Energiepreise reichen.Steigende Ölpreise infolge des Iran-Konflikts könnten die US-Wirtschaft nach Einschätzung des Moody's-Ökonomen Mark Zandi erneut in Richtung Rezession treiben. Besonders kritisch wäre eine länger anhaltende Störung der Ölversorgung über die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Öls transportiert wird. Schon vor der Eskalation im Nahen Osten zeigte die US-Wirtschaft erste Schwächesignale. Laut Moody's lag die Wahrscheinlichkeit einer Rezession innerhalb der nächsten zwölf Monate zuletzt bei 49 Prozent. Zandi erwartet, dass dieser Wert mit …Den vollständigen Artikel lesen
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