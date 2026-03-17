München/Berlin (ots) -Berliner City Carrier Cito erweitert das Dienstespektrum für Geschäfts- und Behördenkunden +++ Aufbau eines deutschlandweiten "ActiveNetwork" +++ Offen für weitere Regionalpartner als bundesweites Angebot +++ Gemeinsam für ein resilientes Deutschland +++ Aus OneFiber wird active-netMit dem kürzlichen Erwerb der Cito Networks GmbH hat die OneFiber Interconnect Germany GmbH im Verbund mit der ATON Digital Services GmbH einen maßgeblichen Schritt zur Umsetzung ihrer Business Carrier Strategie für hochperformante und resiliente Datendienste vollzogen. Ziel ist es, die regionale Marktstärke im Großraum Berlin dynamisch auszubauen und mit der künftigen überregional skalierbaren Netzinfrastruktur des "ActiveNetwork" zu verbinden. Geschäftskunden sowie öffentlichen Auftraggebern wird damit ein Angebot für zukunftssichere Konnektivitätslösungen gemacht.Die Cito Networks GmbH ist ein auf Geschäftskunden sowie öffentliche Auftraggeber fokussierter Anbieter von glasfaserbasierten Datenübertragungs- und Standortvernetzungs-Diensten im Berliner Markt. Auf Basis der 83 km langen eigenen Glasfaserinfrastruktur werden 1G bis 10G umfassende Dienste für anspruchsvolle Geschäftskunden in Berlin sowie Dark Fiber Produkte angeboten. Das Unternehmen steht für hohe Leistungsfähigkeit, schnelle Umsetzung sowie persönliche Betreuung und etabliert sich derzeit als verlässlicher Partner für unternehmenskritische Konnektivität in der Hauptstadt. Der klare regionale Fokus und die Nähe zum Markt prägen das Geschäftsmodell von Cito "Aus Berlin, für Berlin".Die OneFiber hat das ursprüngliche Geschäftsmodell grundlegend überarbeitet und setzt jetzt auf den Aufbau eines deutschlandweiten "ActiveNetwork". Dies wird modular in nur zwei bis drei Jahren aufgebaut und verbindet die größten Ballungsräume über resiliente Ringstrukturen. Dabei wird die eigene State-of-the-Art-Technologie aus vertrauenswürdigen Ländern mit in Deutschland bereits vorhandener Glasfaserinfrastruktur zum "ActiveNetwork" verknüpft und wird damit künftig seinen Kunden flexibel skalierbare Produkte bis 800G und KRITIS- und NIS2-konforme Datendienste anbieten. Im Zuge dieser grundsätzlichen Neuausrichtung firmiert der "Business Carrier Deutschland" nunmehr unter dem Namen active-net. Der Wechsel von OneFiber zu active-net illustriert auch im Firmennamen die konsequente Neuausrichtung des Geschäftsmodells.Cito bildet mit seinem Berliner Netz und seiner starken Marktposition zusammen mit der Einbindung in das überregionale Konzept des "ActiveNetwork" die Basis für den dynamischen Ausbau der "Business Carrier Deutschland" Strategie. Damit entsteht eine Kombination aus lokaler Kundennähe und nationaler Reichweite. Kunden profitieren von leistungsfähigen Diensten, die regional verankert und überregional vernetzt sind. Das resiliente und hochleistungsfähige Netz für sensible und sichere Datenübertragungen kann zudem flexibel mit den Anforderungen der Kunden skaliert werden. Das Angebot des "ActiveNetwork" ist als Plattform offen für weitere Regionalpartnerschaften sowohl für Kundenanschlüsse in Ballungsräumen als auch in der Fläche.Cito Networks und active-net ergänzen sich perfekt, um hochperformante Anbindungen von Cloud- und KI-bezogene Anwendungen zu unterstützen. Cito Networks kann für den weiteren Ausbau des Berliner Marktes seine Stärken als integraler Bestandteil der deutschlandweiten Business Carrier Strategie noch besser ausspielen.Pressekontakt:Cito Networks | +49 30 5876 821 00 | info@cito-networks.deOneFiber / active-net | +49 30 2060 399 00 | info@active-net.deOriginal-Content von: OneFiber Interconnect Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182190/6237744