© Foto: wO-GeminiDie Eskalation im Nahen Osten treibt die Inflation an und drückt die Kurse von Staatsanleihen. Doch während Panik den Markt regiert, wittern Profis angesichts der Rekord-Renditen ein historisches Schnäppchen.Die US-Staatsanleihen haben sämtliche Kursgewinne des bisherigen Jahres ausradiert, nachdem der Bloomberg-Index für US-Treasuries allein in diesem Monat um 1,7 Prozent eingebrochen ist. Gleichzeitig sind die Renditen der zehnjährigen Papiere in Folge der Kampfhandlungen im Nahen Osten auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Was als geopolitische Krise begann, hat sich zu einem handfesten Stresstest für den Anleihenmarkt entwickelt. Doch für kühle Rechner ist genau dies das …Den vollständigen Artikel lesen
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