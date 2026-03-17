AI Innovation Workspace eignet sich perfekt, um Organisationen dabei zu helfen, den maximalen Nutzen aus ihren KI-Investitionen zu ziehen und Innovationen voranzutreiben

Miro der AI Innovation Workspace für Teams, hat heute Pläne bekannt gegeben, seine Geschäftstätigkeit in Asien auszudehnen, um Organisationen in der gesamten Region bei ihrer KI-Transformation zu unterstützen. Miro strebt Wachstum in Schlüsselmärkten wie Singapur, Indien, Südkorea neben weiteren Ländern Südostasiens an und investiert dazu in Personal, Ressourcen und Infrastruktur.

Da sich das Gravitationszentrum für Innovation zunehmend nach Asien verlagert, wo die F&E-Ausgaben im Jahr 2024 bereits 45 der weltweiten Investitionen erreichten, benötigen die Unternehmen an der Spitze dieser Entwicklung Tools und Plattformen, die der Komplexität und dem Tempo moderner Innovation und Kollaboration gewachsen sind. Der KI-gestützte Innovation Workspace von Miro ist ideal auf diese Anforderungen zugeschnitten. Miro bietet Unternehmen die erforderliche gemeinsame Kontext-Ebene, um schneller denn je von der Erkenntnis zur Umsetzung zu gelangen. Für Asiens ambitionierteste Innovatoren, bei denen Markteinführungszeit und grenzüberschreitende Zusammenarbeit existenzielle Prioritäten sind, schlägt Miro die Brücke zwischen menschlicher Kreativität und KI-Leistungsfähigkeit.

Der neue Asien-Hub in Singapur steht im Zentrum der Expansionsstrategie von Miro und wird sowohl den heimischen Markt in Singapur bedienen als auch als Sprungbrett für die Erschließung benachbarter Länder dienen. Mit diesem Schritt stärkt Miro seine Fähigkeit, bestehende Kunden zu unterstützen, neue Kunden zu gewinnen sowie den Aufbau eines Ökosystems mit regionalen Partnern wie AWS, Vsaas Global, GoPomelo, Altudo und anderen voranzutreiben.

"Singapur ist die logische Wahl als Standort für unser Asien-Geschäft", sagte Sunil Pamnani, Head of Asia Sales bei Miro. "Hier verstehen Unternehmen und staatliche Institutionen gleichermaßen, dass es nicht nur um Technologieübernahme, sondern um Transformation geht. Sie schätzen langfristiges Denken, disziplinierte Umsetzung und Technologie, die echte Ergebnisse liefert. Genau diese Mentalität ist nötig, um die Zusammenarbeit zwischen Teams und KI neu zu definieren."

"Vor uns liegt eine bedeutende Chance, unseren Kundenstamm in ganz Asien zu erweitern", so Brigid Archibald, Head of JAPAC bei Miro. "Unsere Investition in Singapur ist Teil eines langfristigen Engagements für Kunden, Partner und unser gesamtes Ökosystem in der Region. Unternehmen befinden sich an einem kritischen Punkt, an dem sie den Nutzen aus ihren KI-Investitionen ziehen und den Schritt vom Experimentieren zur Integration vollziehen müssen. Miro unterstützt Führungskräfte dabei, dies zu erreichen."

Weltweit zählt Miro über 100 Millionen Nutzer und mehr als 250.000 Kunden. Ein Großteil dieser Kunden ist in Ländern der Region ansässig. Sie nutzen Miro bereits heute und profitieren von der Integration der Plattform in ihre Workflows und geschäftsentscheidenden Abläufe. Dazu gehören TCS Pace (betrieben von Tata Consultancy Services) und Frasers Property, die Miro einsetzen, um die Markteinführungszeit im Produktentwicklungszyklus zu verkürzen, die Qualität von Ideen zu verbessern und ihre Innovationsprozesse neu zu definieren.

"Mit Miro AI können wir intelligente Prompts nutzen, um Annahmen zu hinterfragen, Ideen zu testen und völlig neue Perspektiven zu erkunden", sagte Subin Pillai, Product Manager und Studio Lead bei TCS Pace. "Miro Sidekicks agiert wie jedes andere Teammitglied, hilft dabei, Anwendungsfälle zu validieren, Verbesserungen vorzuschlagen und reale Szenarien zu simulieren. Ich konnte es auffordern, unterschiedliche Rollen einzunehmen, unsere Annahmen zu hinterfragen und Perspektiven einzubringen, die unsere gedanklichen Blockaden durchbrachen. Plötzlich haben wir nicht mehr nur einen Workshop moderiert. Wir haben eine Symphonie aus menschlicher und künstlicher Intelligenz orchestriert. Das Ergebnis sind 50 schnellere Innovationszyklen mit funktionsfähigen Prototypen in nur 90 Minuten."

"Miro hat uns Zeit gespart, Kosten gesenkt und Innovationen zugänglicher gemacht", sagte Iris Tan, Senior Manager, Strategic Innovation bei Frasers Property. "Unsere Führungskräfte und globalen Teilnehmer nutzen es inzwischen, um Ideen zu strukturieren und strategische Entscheidungen schneller als je zuvor voranzutreiben. Wir schaffen nicht mehr länger nur Räume, sondern verstehen nun wirklich, was unsere Mieter und deren Kunden benötigen. Design Thinking bildet die Grundlage dieses Wandels, und Miro ermöglicht es uns, diesen Ansatz in unserer gesamten Organisation zu verankern."

Über Miro

Miro ist der AI Innovation Workspace, der Teams und KI zusammenbringt, um das nächste große Ding schneller zu planen, gemeinsam zu gestalten und zu entwickeln. Mit über 100 Millionen Nutzern bei 250.000 Kunden ermöglicht Miro funktionsübergreifenden Teams den nahtlosen Übergang von der ersten Entdeckung bis zur endgültigen Umsetzung auf einem gemeinsamen, KI-zentrierten Canvas. Mit dem Canvas als Impulsgeber sorgt das kollaborative AI Workflows von Miro für unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe in Teams, skaliert neue Arbeitsmethoden und beschleunigt die Transformation im gesamten Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.600 Mitarbeiter in 13 Hubs weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://miro.com.

Miro und das Logo von Miro sind Marken oder eingetragene Marken von RealtimeBoard, Inc., in den USA und/oder anderen Ländern. Andere hier erwähnte Produkte und Firmennamen können die Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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