© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Steigende Ölpreise und die kritische Sicherheitslage im Nahen Osten haben Kreuzfahrtanbieter unter Druck gesetzt. Entspannt sich die Lage, dürfte vor allem TUI-Rivale Royal Caribbean Cruises profitieren. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Royal Caribbean Cruises Die Aktien von Kreuzfahrtanbietern gehörten in den vergangenen Jahren innerhalb der Konsumgütersparte zu den erfolgreichsten Wertpapieren. Trotz anhaltender Konsumflaute, Lebenshaltungskostenkrise und einer schlechten Verbraucherstimmung zeigte sich die Branche robust. An ihrer Reiselust waren Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu Einsparungen bereit. Doch nicht überall ist die Erholung nach dem Corona-Crash gleich …Den vollständigen Artikel lesen
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