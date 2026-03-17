H2SITE, ein Technologieunternehmen, das Lösungen für die Wasserstoffproduktion und -trennung anbietet, gibt die Ernennung von Javier Cavada zum neuen Vorstandsvorsitzendens bekannt. Javier Cavada tritt bei H2SITE in einer strategischen Phase ein, in der die industrielle Einführung und der Ausbau der Wasserstofflösungen des Unternehmens vorangetrieben werden.

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Mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung in der Energie- und Industriebranche bringt Javier Cavada umfassende Erfahrung in der Industrialisierung komplexer Technologien, dem Aufbau leistungsstarker Organisationen und der Skalierung groß angelegter Energieplattformen mit. Derzeit ist er als Präsident und Chief Executive Officer von Mitsubishi Power EMEA tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen zudem die Tätigkeit als CEO und Präsident von Highview Power sowie eine 17-jährige Karriere bei der Wärtsilä Corporation, wo er leitende Führungspositionen innehatte, darunter die des Präsidenten der Energiesparte und die eines Mitglieds des globalen Executive Committee.

"Ich freue mich sehr, Javier Cavada als Vorstandsvorsitzenden von H2SITE begrüßen zu dürfen. Seine industrielle Erfolgsbilanz und seine umfassende Erfahrung bei der Skalierung komplexer Energiegeschäfte werden unsere Fähigkeit zur Umsetzung in großem Maßstab weiter stärken und den industriellen Einsatz beschleunigen. Mit Javiers Unterstützung werden wir unsere Umsetzung schärfen, strategische Partnerschaften und Markteinführungswege ausbauen und unsere validierte Technologie weiterhin in wiederholbare, investitionswürdige Industrieprojekte umsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin zuversichtlich, dass diese neue Phase die Position von H2SITE als wichtiger industrieller Akteur im Bereich Wasserstofflösungen festigen wird", sagte Andrés Galnares, CEO von H2SITE.

"Ich bin begeistert vom H2SITE-Team, seiner Technologie und seiner Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die industrielle Skalierung zu beschleunigen, strategische Partnerschaften zu stärken und die Position von H2SITE als führender Akteur zu festigen", sagte Javier Cavada.

H2SITE spricht zudem dem ehemaligen Vorsitzenden Asier Rufino seinen tiefen Dank aus für seine Rolle bei der Festlegung der technologischen Grundlagen des Unternehmens und für die Begleitung von H2SITE auf seinem Weg zu einem globalen Industrieakteur. Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen waren entscheidend dafür, das Unternehmen als anerkannten europäischen Akteur im Bereich der Wasserstofftechnologien zu positionieren. Asier wird H2SITE weiterhin als Mitglied des Vorstands unterstützen.

Über H2SITE

H2SITE ist ein industrielles Technologieunternehmen und Infrastrukturpartner, der wettbewerbsfähige Lösungen für Wasserstoff und Derivate zur groß angelegten Dekarbonisierung ermöglicht. Durch seine proprietäre Membranreaktortechnologie liefert H2SITE skalierbare, standardisierte und finanzierbare Systeme für die Wasserstoffproduktion, -trennung und das Ammoniak-Cracking. Die für den industriellen Einsatz konzipierten Lösungen unterstützen eine effiziente Wasserstofflogistik und dezentrale Erzeugungsmodelle.

H2SITE arbeitet mit führenden Akteuren aus den Bereichen Energie, Chemie und Industrie zusammen, um die Entwicklung einer zuverlässigen und kosteneffizienten Wasserstoffinfrastruktur voranzutreiben.

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