Die angedachte Preissteigerung beim Bitcoin (BTC/USD) gewann, trotz zwischenzeitlichem Pullback zurück an das Ausbruchsniveau, deutlich an Fahrt. Der Anfang ist gemacht und somit macht die charttechnische Struktur Lust auf mehr. Dabei wollen wir neben der Chartbesprechung selbst, auch dieses Mal direkt die Saisonalität per grafischer Darstellung ergänzt wissen. Der Rückenwind ist gegeben Neben der sich freundlich gestaltenden Price-Action weist eben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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